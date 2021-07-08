Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rant kaygısı gütmeden en değerli alanları vatandaşa verdik

Erdoğan, Sincan Saraycık’ta düzenlenen TOKİ bir milyonuncu konut teslim töreninde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük konut hamlesinin bir milyonuncu konutunun anahtarını teslim etmekten memnuniyet duyuyorum. Özellikle köyden kente göçün yoğunlaştığı 1950’den sonra ülkemiz adeta çirkin yapılaşmanın esiri olmuş şehirlerimiz gecekonduların kuşatmasına girmiştir. Ben Sincan’da bir başka yapılaşma görüyorum. 1970’lerin başına geldiğimizde İstanbul ve İzmir nüfusunun yarısı Ankara nüfusunun yüzde 60’tan fazlası gecekondularda yaşayan insanlardan oluşuyordu. Burada suçlu başını sokacak ev derdine düşen vatandaşımız değildir.

SUÇLU DEVRİN YÖNETİCİLERİ

Suçlu gerekli imar düzenlemelerini yapmayan, altyapıyı kurmayan, vatandaşa öncülük etmeyen devrin yöneticileridir. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde evvela hakkaniyete uygun planlamaya geçtik, istismarı durdurduk. 81 ilimize çağ atlattık. ‘Tek tip, sıradanlaşmış uygulamaları kabul etmiyoruz’ dedik. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik. Kentsel dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte tasarlayarak yepyeni anlayışla ele aldık. Her şehrin kendi dokusunu öne çıkardık. Erişilemeyen, hizmet götürülemeyen hiçbir kesim bırakmadık, bırakmayacağız. Sadece başını sokacak bir çatı kesintisiz su, elektrik, yol arayan milletimizi en ileri şehircilik hizmetlerine kavuşturduk. TOKİ vasıtasıyla bir milyon 100 bin konutla, öğrenci yurdu, kütüphane, cami, spor salonu ve kamu binalarından oluşan 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık. 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları eğitim görecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk.

KARA ÇALMAYA ÇALIŞSALAR DA

Kimileri tutarsız eleştirilerle kara çalmaya çalışsa da TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz başardık, yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık. Birilerinin dilinden düşürmediği ancak hiçbir zaman başarmayı hayal edemeyecekleri sosyal devlet anlayışı işte budur. 9 yılda ülkemizde kentsel dönüşüm projeleriyle 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 300 bin konutun dönüşümü sürüyor.

ÖNÜMÜZDE İKİ HEDEF VAR

Türkiye’nin dört bir yanında devlete ait en değerli alanları herhangi bir rant kaygısı gütmeksizin vatandaşlarımızın emrine veriyoruz. Şimdi önümüzde iki hedef var. Bir kentsel dönüşüm kapsamında acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutun 300 binini Çevre Bakanlığımız yapmaktadır. İki 2023’e kadar 81 ilde 340 Millet Bahçemizi tamamlayıp hizmete sunmaktır. Her iki hedefimize de ulaşarak verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.” Törende 1 milyonuncu konutun anahtarı Mülazım-Güllü Doğan çiftine verildi.

2023 SEÇİMLERİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

“Bu ülkede insanlara yıllardır iki anahtar yani bir ev bir araba sözü verildi. Ama bu sözler tutulmadı. Biz yönetime gelirken böyle bir söz vermedik ama yaptıklarımızla bunu kat be kat sağladık. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte buyurun eserler. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devam için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum, hazır mıyız? Bu eşiği de başarıyla geçerek büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına hep birlikte yürüyeceğiz.”

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