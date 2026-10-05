Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'ndeki AileFest'e katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada aileler ile sohbet etti ve hatıra fotoğraf çektirdi.

AİLEFEST COŞKUSU

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen AileFest, geçtiğimiz hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Rami Kütüphanesi'nde devam eden festivalde aileler ve çocuklar etkinliklerde bir araya geldi.

Çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından söyleşilere, yarışmalardan konserlere kadar çok sayıda faaliyet yapıldı.

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ÇOCUK VE AİLE ODAKLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında gerçekleştirilen festivalde farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinlikler yapılıyor.