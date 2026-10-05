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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'ndeki AileFest'e katıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ailefest#Rami Kütüphanesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesindeki AileFeste katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 13:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'e katılarak ailelerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada aileler ile sohbet etti ve hatıra fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesindeki AileFeste katıldı

AİLEFEST COŞKUSU

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen AileFest, geçtiğimiz hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Rami Kütüphanesi'nde devam eden festivalde aileler ve çocuklar etkinliklerde bir araya geldi.

Çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından söyleşilere, yarışmalardan konserlere kadar çok sayıda faaliyet yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesindeki AileFeste katıldı

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ÇOCUK VE AİLE ODAKLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında gerçekleştirilen festivalde farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinlikler yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesindeki AileFeste katıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ailefest#Rami Kütüphanesi

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