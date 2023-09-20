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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramaphosa ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güney Afrika#Matamala Cyril Ramaphosa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramaphosa ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 20:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matamala Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel, küresel meseleler ele alındı.

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Görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ve çok taraflı seviyelerde yürütülen mevcut güçlü ilişkilerin daha da pekiştirilmesine yönelik atılacak adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel, küresel meseleler ele alındı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güney Afrika#Matamala Cyril Ramaphosa

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