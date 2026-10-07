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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

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#Recep Tayyip Erdoğan#Türkiye-Rusya İlişkileri#Bölgesel Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 14:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Türkiye-Rusya İlişkileri#Bölgesel Politika

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