Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Vladimir Putin#Rusya-Türkiye İlişkileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 13:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinde Ukrayna savaşı, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Hollanda Başbakanı ile görüşmede ise Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Putin ile görüşmede Alaska zirvesinin sonuçları, ticaret başlığı başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin adil bir barışa ulaşılması konusunda savaşın başından bu yana samimiyetle gayret gösterdiğini, bu minvalde tüm tarafların katılımıyla kalıcı barışı tesis etmeyi hedefleyen yaklaşımları desteklediğimizi belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul Sürecine de dikkat çekerek, barış görüşmelerine Türkiye’nin ev sahipliği yapması ve gösterdiği gayretler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin iki ülkenin diyalog halinde olması konusunda mutabık kaldılar.

HOLLANDA İLE İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. 

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Netanyahu hükümetinin Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını, gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

 

