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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya teşekkür

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Polonya#Duda
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Dudaya teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 21:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ve tebriklerini iletti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Polonya’ya davet etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Polonya#Duda

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