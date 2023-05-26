Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol ve doğalgazda yeni müjdeler yakın

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Petrol-Doğalgaz#Karadeniz Petrol
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol ve doğalgazda yeni müjdeler yakın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 21:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden petrol ve doğalgaz çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Petrol ve doğalgazda yeni müjdeler yakın. Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de kaydırdık. Ordu ve Kastamonu açıklarında aramalarımız var." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV - a Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Petrol ve doğalgaz çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar da veren Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: 

Yeni müjdeler yakın. 21 yıldır Türkiye'de bunların iktidar gibi bir şeyi olmadı. Bunlar daha çok bekleyecek. Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik. Önce 2 sondaj gemimiz vardı, 1 sismik araştırma gemimiz vardı. Bunları 4'e 5'e çıkardık. Sismik araştırmayı artırdık. Bunları elde edince daha rahat hareket eder hale geldik. Bu sondajlarla doğalgazı bulduk. Rezerv çok önemli. Azerbaycan'ın konumu farklı. Hazar'a varıncaya kadar onların rezerv konusu var. Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız. İlk 1 ayı ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca 25 metreküpü ücretsiz vereceğiz. Cumhurbaşkanının hediyesidir diye not düştü arkadaşlar altına. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de kaydırdık. Ordu ve Kastamonu açıklarında aramalarımız var. Ordu tamam.

Haberin Devamı

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK KEŞFİNİ YAPTIK"

Petrol keşfi konusuna gelince... Gabar'da Şehit Esma Çevik sahamızın keşfiyle arama ve sondaj çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu sahaya yakın bölgede Türkiye tarihinin en büyük keşfini yaptık. Bu sahamıza da Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adını verdik. Burada yeni sondajlaralar birlikte günlük 100 bin varil petrol üreteceğiz. Türkiye'nin şuan günlük yurtiçi petrol üretimi 80 bin varil. Bunu 100 bine çıkaracağız. Bunun yaklaşık 1,5 katını bir sahadan karşılayacağız. Petrol aradığımız bu dağlarda teröristler kol geziyordu. Bunlar sebebiyle bu çalışmalar yapılamıyordu. 

Aile ve Gençlik bankamızı kurduk. Bay Bay Kemal'in salladığı gibi olmuyor bu işler. Önce kaynağı bulacaksın. Biz bulduk. Meclis çalışmaya başlayınca yasal düzenlemeleri hızlıca yapacağız. Banka vasıtasıyla ev hanımlarına emeklilik olmak üzere ailelerimize farklı destekler sağlayacağız. 150 bin TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi sunacağız. Vatandaşımızdan sadece onay bekliyoruz. Vatandaşlarımız 'Yürü Erdoğan' dediğinde adım atacağız. Bizim metodumuz bu. Kılıçdaroğlu'nun metodu ise ortada bir şey yok ama atıyor.

Gözden KaçmasınÜmit Özdağ ve HDP aynı çizgide... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu işin içinden nasıl çıkacak merak ediyorumÜmit Özdağ ve HDP aynı çizgide... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu işin içinden nasıl çıkacak merak ediyorumHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Petrol-Doğalgaz#Karadeniz Petrol

BAKMADAN GEÇME!

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması! ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk Bunaması
ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

#Sağlık
Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık