Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol ve doğalgazda yeni müjdeler yakın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV - a Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Petrol ve doğalgaz çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar da veren Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Yeni müjdeler yakın. 21 yıldır Türkiye'de bunların iktidar gibi bir şeyi olmadı. Bunlar daha çok bekleyecek. Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik. Önce 2 sondaj gemimiz vardı, 1 sismik araştırma gemimiz vardı. Bunları 4'e 5'e çıkardık. Sismik araştırmayı artırdık. Bunları elde edince daha rahat hareket eder hale geldik. Bu sondajlarla doğalgazı bulduk. Rezerv çok önemli. Azerbaycan'ın konumu farklı. Hazar'a varıncaya kadar onların rezerv konusu var. Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız. İlk 1 ayı ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca 25 metreküpü ücretsiz vereceğiz. Cumhurbaşkanının hediyesidir diye not düştü arkadaşlar altına. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de kaydırdık. Ordu ve Kastamonu açıklarında aramalarımız var. Ordu tamam.

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"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK KEŞFİNİ YAPTIK"

Petrol keşfi konusuna gelince... Gabar'da Şehit Esma Çevik sahamızın keşfiyle arama ve sondaj çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu sahaya yakın bölgede Türkiye tarihinin en büyük keşfini yaptık. Bu sahamıza da Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adını verdik. Burada yeni sondajlaralar birlikte günlük 100 bin varil petrol üreteceğiz. Türkiye'nin şuan günlük yurtiçi petrol üretimi 80 bin varil. Bunu 100 bine çıkaracağız. Bunun yaklaşık 1,5 katını bir sahadan karşılayacağız. Petrol aradığımız bu dağlarda teröristler kol geziyordu. Bunlar sebebiyle bu çalışmalar yapılamıyordu.

Aile ve Gençlik bankamızı kurduk. Bay Bay Kemal'in salladığı gibi olmuyor bu işler. Önce kaynağı bulacaksın. Biz bulduk. Meclis çalışmaya başlayınca yasal düzenlemeleri hızlıca yapacağız. Banka vasıtasıyla ev hanımlarına emeklilik olmak üzere ailelerimize farklı destekler sağlayacağız. 150 bin TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi sunacağız. Vatandaşımızdan sadece onay bekliyoruz. Vatandaşlarımız 'Yürü Erdoğan' dediğinde adım atacağız. Bizim metodumuz bu. Kılıçdaroğlu'nun metodu ise ortada bir şey yok ama atıyor.