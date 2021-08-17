Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Softa, Tuncer ve Kaplan'ın ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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