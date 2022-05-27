Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit şehidi Celal Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pençe-Kilit Operasyonu#Celal Tekedereli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit şehidi Celal Tekederelinin babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin babasıyla telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Haberin Devamı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda salı günü teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (25) şehit düştü. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bugün şehidin Yaka Mahallesindeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Çalık, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak telefonu baba Cevat Tekedereli’ye verdi.

27 MAYIS VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulunduğu şehit babasına 27 Mayıs darbesinin 62'inci yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, “Rabbim rahmet eylesin. Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim sabırlarınızı arttırsın. Makamları belli zaten şehitlerimizin, cennet. İnanıyorum ki Rabbimin vaadi var, orada sizleri buluşturacaktır. Bugün aynı zamanda 27 Mayıs darbesinin 62'inci yıldönümü. Demokrasi şehitlerimiz, devlet adamlarımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam kararlarını verdiler. Biliyorsunuz burayı Yassıada olmaktan çıkardık, ismini 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak değiştirdik. Birazdan 'Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılacağım. Ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim ailemize sabırlar ihsan eylesin” diye konuştu.

Haberin Devamı

Şehit babası Cevat Tekedereli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek 5 çocuğunu da vatan için yetiştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit şehidi Celal Tekederelinin babasıyla telefonda görüştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pençe-Kilit Operasyonu#Celal Tekedereli

BAKMADAN GEÇME!

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABDde mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABD'de mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

#Mama Kıtlığı
Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Bu hatalar kilo aldırıyor Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

Bu hatalar kilo aldırıyor! Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABDde mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABD'de mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

#Mama Kıtlığı
Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Bu hatalar kilo aldırıyor Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

Bu hatalar kilo aldırıyor! Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

#Sağlıklı Beslenme