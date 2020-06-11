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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 00:33,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! 'Geleceğe umutla bakacağız'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! 'Geleceğe umutla bakacağız'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "dijital farkındalığa" dikkati çekerek, "İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.

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