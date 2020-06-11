Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! 'Geleceğe umutla bakacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.

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