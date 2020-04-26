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Haber Giriş: 26.04.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Bu devlet, milletinin mecnunudur

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İsveç'te tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti. Cumhurbaşkanı Gülüşken’in kızı Leyla ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs olduğu halde tedavi edilmediği için İsveç'ten ambulans uçakla yurda getirilen, Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken'le telefon konuşmasını da içeren bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz..." dedi.


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