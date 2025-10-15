×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paul Mashatile'yi kabul etti

Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 16:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde; Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon mekanizması toplantısında alınan kararların ve imzalanan belgelerin hayırlı olması temennisini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve sağlanan ateşkesin uygulanmasını takip ettiğini, Güney Afrika’nın Filistin davasının savunulmasına desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Güney Afrika’ya, kasım ayında gerçekleştirecekleri G20 Liderler Zirvesi hazırlıklarında kolaylıklar dilerken, Türkiye’nin zirvede en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.
 

