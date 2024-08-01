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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü! Olimpiyat açılışı tepkisi: Hoşgörü altında insanlık onuru ayaklar altına alındı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Papa#Paris 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü Olimpiyat açılışı tepkisi: Hoşgörü altında insanlık onuru ayaklar altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 15:01

Cumhurbaşkanı Receo Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti. Ayrıca Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik suikast ile Lübnan’a yapılan saldırılarla ilgili " İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti.

PARİS OLİMPİYATINDAKİ AÇILIŞ TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları birleştirme amacıyla düzenlenen olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu da belirtti.

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İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü, ciddi bir insani kriz yaşandığını, İsrail’in katliamlarını bazı devletlerin kendisine sağladığı diplomatik, ekonomik ve askeri şemsiye altında gerçekleştirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik suikast ile Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Filistin’de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ile birlikte dünyanın siyasi, güvenlik ve toplumsal yapısına kalıcı zarar verilmeden Papa Fransuva’nın İsrail’e destek veren ülkelerle saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapacağı görüşmelerin faydalı olacağına inandığını belirtti.

Görüşmede Papa Fransuva, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Papa#Paris 2024

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