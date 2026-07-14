Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı komutan Munir'i kabul etti

AA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 11:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti.
Ankara Havalimanı'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
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