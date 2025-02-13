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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Resmi Tören
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanda resmi törenle karşılandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 08:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da resmi törenle karşılandı.

Başbakanlık binasında Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanda resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Pakistan'a geldi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Resmi Tören

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