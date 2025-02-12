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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Asya Turu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistanda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 22:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Asya turunun son durağı olan Pakistan'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Pakistan'a geldi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Asya Turu

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