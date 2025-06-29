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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan’a yönelik menfur terör saldırısını lanetliyorum

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan’a yönelik menfur terör saldırısını lanetliyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 13:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum" açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum.

Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Saldırı

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