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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçi kabulü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğandan büyükelçi kabulü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 17:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Hindistan Büyükelçisi Virander Paul’u kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Junaid’in oğulları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ PAUL’U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hindistan Büyükelçisi Virander Paul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Paul'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan büyükelçi kabulü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Ankara

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