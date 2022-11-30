Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçi kabulü

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Junaid’in oğulları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ PAUL’U KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hindistan Büyükelçisi Virander Paul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Paul'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.