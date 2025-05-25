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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı'nı kabul edecek

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#İstanbul#Pakistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanını kabul edecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 11:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'de kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bugün İstanbul'da önemli bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul edecek.

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ŞAHBAZ ŞERİF, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sunmuştu.

Pakistan Başbakanı Şerif, iki hafta önce sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu belirtti.

Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla gösterdiği kararlı çabaları ve yapıcı rolü nedeniyle minnettar olduğunu ifade eden Şerif, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağların "parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla" çalışırken büyümeye devam etmesi temennisinde bulundu.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#İstanbul#Pakistan

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