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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Pakistan Başbakanı Şerif#Dış Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 15:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni sonrası Erdoğan ile Şerif, ikili görüşmede bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle İstanbul’a gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif için Vahdettin Köşkü’nde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Şerif, törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmeye geçti.

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Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere iş birliği imkanlarının değerlendirildiği öğrenildi. Liderlerin ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı

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Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da hazır bulundu.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Pakistan Başbakanı Şerif#Dış Politika

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