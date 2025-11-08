Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Haberin Devamı

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

GÖRÜŞMEDE PAKİSTAN-AFGANİSTAN GERİLİMİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri ticaret başta olmak üzere enerji, savunma sanayii gibi alanlarda daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Türkiye’nin, Pakistan’daki terör saldırılarını ve Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu, bu çerçevede taraflar arasında ev sahipliğimizde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrar için netice vermesini arzu ettiğini ve sürece katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine işaretle, konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini özellikle vurguladı.”