×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan-Afganistan Gerilimi#Karabağ Zaferi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 19:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. 

Haberin Devamı

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

GÖRÜŞMEDE PAKİSTAN-AFGANİSTAN GERİLİMİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Haberin Devamı

“Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri ticaret başta olmak üzere enerji, savunma sanayii gibi alanlarda daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Türkiye’nin, Pakistan’daki terör saldırılarını ve Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu, bu çerçevede taraflar arasında ev sahipliğimizde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrar için netice vermesini arzu ettiğini ve sürece katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine işaretle, konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini özellikle vurguladı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan-Afganistan Gerilimi#Karabağ Zaferi

BAKMADAN GEÇME!