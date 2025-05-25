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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan Başbakanı Şerif#Dolmabahçe Çalışma Ofisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerifi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 17:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in havalimanında resmi törenle karşıladığı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerifi kabul etti

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin çeşitli veçheleriyle değerlendirilmesi, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçlerinin gözden geçirilmesi ve ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele dâhil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konuların ele alınması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerifi kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan Başbakanı Şerif#Dolmabahçe Çalışma Ofisi

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