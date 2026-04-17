Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın açılışına katıldı.

Ardından konakladığı otele geçen Erdoğan, burada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı.