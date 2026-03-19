Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan Başbakanı Şerif#Bölgesel İlişkiler
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 19:50

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ile Afganistan'daki son durum değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğine, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İki lider, Afganistan'daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, İslam dünyasının da sessiz kalamayacağını ifade etti.

Erdoğan, görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

