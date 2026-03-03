×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Şahbaz Şerif
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 19:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini, Pakistan ile Afganistan arasında Türkiye'nin de girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye’nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Şahbaz Şerif

BAKMADAN GEÇME!