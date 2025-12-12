×
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'den peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu’ndaki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI BERDİMUHAMMEDOV

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan, forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum sonrası konakladığı otelde, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.

