CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Ã–zgÃ¼r Filistin devleti geciktirilemez

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Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, heyet Ã¼yeleri sizleri en kalbi duygularla selamlÄ±yorum. YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi Ä°lk ToplantÄ±sÄ± vesilesiyle buradayÄ±z. Bu sene diplomatik iliÅŸkilerimizin tesisinin 75. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ idrak ediyoruz. Tarihi baÄŸlarÄ±mÄ±z 400 yÄ±l Ã¶ncesine kadar uzanÄ±yor. BugÃ¼nkÃ¼ konsey toplantÄ±mÄ±zla mÃ¼nasebetlerimizi daha da kurumsallaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olduk.

GerekÂ Prabowo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizde gerekse heyet gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde iliÅŸkilerimizi kapsamlÄ± ÅŸekilde ele aldÄ±k. Filistin ve Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere kÃ¼resel meseleler hakkÄ±nda fikir teatisinde bulunduk.

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"TÄ°CARET HEDEFÄ°MÄ°Z 10 MÄ°LYAR DOLAR"

BugÃ¼n 12 alanda mutabakat metnini huzurlarÄ±nÄ±zda imzaladÄ±k. Savunma sanayiinde ilave iÅŸ birliÄŸi iliÅŸkilerini gÃ¶zden geÃ§irdik. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yÃ¼kseltilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ele aldÄ±k.Â Ekonomik iliÅŸkilerimizin Ã§eÅŸitlendirilmesine Ã¶nem veriyoruz. HavayollarÄ±mÄ±zÄ±n sefer sayÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±k.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde Ã§ok taraflÄ± platfromlarda iliÅŸkilerimizi artÄ±rma konusunda mutabÄ±k kaldÄ±k. Endonezya'nÄ±n Filistin meselesindeki duruÅŸunu takdirle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Gazze'nin yeniden inÅŸasÄ±nda Endonezya'yla beraber Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz.Â

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda 12 stratejik iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

"Ã–ZGÃœR FÄ°LÄ°STÄ°N DEVLETÄ° GECÄ°KTÄ°RÄ°LEMEZ"

AltÄ±nÄ± Ã§izerek ifade etmek istiyorum 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± temelinde, baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan egemen, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasÄ± daha fazla geciktirilemez. Ä°srail'in 15 ay sÃ¼ren saldÄ±rÄ±larÄ± neticesinde oluÅŸan zararÄ±n toplamÄ± 100 milyar dolara yaklaÅŸÄ±yor. Hukukta prensip, zararÄ±n mÃ¼sebbibinden tahsil edilmesidir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuÅŸmadan bÃ¶lgedeki diÄŸer Ã¼lkelerin de istikrara kavuÅŸmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.

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ENDONEZYA CUMHURBAÅžKANI:Â BAÄžIMIZ Ã‡OK GÃœÃ‡LÃœ ÅžEKÄ°LDE DEVAM EDÄ°YOR

Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Prabowo Subianto, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Endonezya'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a ve TÃ¼rk heyetine ziyaretleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden Subianto, ziyaretin diplomatik iliÅŸkilerin 75. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne denk geldiÄŸini ifade etti.

Prabowo Subianto, "Endonezya ve TÃ¼rkiye'nin yÃ¼zyÄ±llardÄ±r iliÅŸkileri var ve OsmanlÄ±'dan beri baÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde devam ediyor." diyerek TÃ¼rkiye-Endonezya YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin en yÃ¼ksek seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Subianto, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin samimi ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini anlattÄ±.

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Subianto, "Endonezya ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda ortaklÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirme konusunda kararlÄ±yÄ±z." ifadesini kullanarak iki Ã¼lke halkÄ±nÄ±n refahÄ± ve dÃ¼zenleri iÃ§in birÃ§ok konunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SAVUNMA SANAYÄ°SÄ° Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE DESTEK

Ä°ki Ã¼lkenin ticaret ve ekonomi sektÃ¶rÃ¼nde belirlenen hedefe ulaÅŸmak iÃ§in kararlÄ± olduÄŸunu belirten Subianto, TÃ¼rkiye ve Endonezya'nÄ±n dengeli bir iliÅŸkiye sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Devlet BaÅŸkanÄ± Subianto, "Endonezya ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda savunma sanayisi iÅŸbirliÄŸi Ã§abalarÄ±na daha Ã§ok destek vermek istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Ã–zellikle askeri eÄŸitim ve istihbarat iÅŸbirliÄŸine katkÄ±da bulunmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma isteÄŸi olduÄŸunu belirten Subianto, Ã¼retim alanÄ± ve saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde de iki Ã¼lke arasÄ±nda bazÄ± kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

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Subianto, Filistin konusunda da iÅŸbirliÄŸinin devam edeceÄŸini ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n desteklendiÄŸini vurguladÄ±.

2050 DÃ–NÃœM NOKTASI

Prabowo Subianto, TÃ¼rkiye ile Endonezya arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin devam edeceÄŸi mesajÄ±nÄ± vererek Ukrayna ve Suriye konusundaki desteklere iÅŸaret etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretinin verimli geÃ§mesinden memnuniyet duyduÄŸunu bildiren Subianto, sÃ¶z konusu ziyaretin "Ã§ok Ã¶nemli" olduÄŸunu kaydetti.

Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Subianto, "2050 yÄ±lÄ± Endonezya ve TÃ¼rkiye ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ±nÄ± hazÄ±rlamak iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN. TOGG HEDÄ°YE ETTÄ°

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Endonezya CumhurbaÅŸkanÄ± Prabowo Subianto'ya "TÃ¼rkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg"u hediye etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mehmet Fatih KacÄ±r eÅŸlik etti.

