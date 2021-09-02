Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye

Erdoğan, törende şu mesajları verdi:

DEVLETİN DİNİ ADALETTİR

“Ankara’da altı ayrı binaya bölünmüş olan Yargıtay’ı tek çatı altında toplayarak halen önünde 516 bin civarında derdest dosya bulunan bu kurumun işleyişindeki vakit ve kalite kaybının önüne geçtik. Binamızın hemen önünde inşa edilen ve bölgenin trafiğinin rahat akmasına katkı sağlayacağına inandığım Yargıtay kavşağımızın da şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 1.5-2 yıl içinde yolun karşı tarafına da bir ibadethane yapılmış olacak.



Elbette sadece büyük binalarla, güçlü, teknolojik altyapılarla adalet sağlanamaz. Adaletin tesisinin garantisi, yargının bağımsız ve tarafsız bir anlayışla ortaya koyacağı duruşu, temsili ve sonuçta vereceği adil kararlardır. Devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer.



Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına, Sultan Abdülaziz tarafından kurulan Yargıtay’ın 1 Nisan 1868 tarihli Divan-ı Ahkamı Adliye kuruluş nizamnamesi belgesini takdim etti.



YARGI BAĞIMSIZLIĞI HAYATİ ÖNEMDE

Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın, demokrasimiz ve hukuk devleti açısından hayati öneme sahip olduğu gerçeğidir. Önce darbecilerin, sonra vesayetçilerin ve FETÖ’nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini tamamen silene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



SÖZÜM ONA YARGI MENSUPLARI...

Adalet dağıtanların sorumluluğu büyük, yükü fazla, vebali ağırdır. Maalesef yakın tarihimizde bu mukaddes sorumluluğu millet için ve millet adına taşımaktan bihaber sözüm ona yargı mensuplarına da rastladık. Asıl görevlerini bir kenara bırakıp, vesayet güçlerine, darbecilere, cuntacılara selam duran adalet temsilcilerinin elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini hep birlikte gördük. 28 Şubat zulmüne ortak olan vesayetçilerden brifing alan sözde yargı mensuplarının sergiledikleri rezillik, daha dün gibi gözlerimizin önündedir.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yargıtay binasının açılışında birlikte dua etti.

YENİ ANAYASA

Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır. Yeni yargı paketini arkadaşlarımız en kısa zamanda Meclis’e getirecekler. Yeni anayasa konusunda Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla hazırlığımızı şekillendiriyoruz. Gönlümüz arzu eder ki tüm partiler anayasa hazırlığını birlikte gerçekleştirelim. Diğer partilerin de anayasa metinlerini açıklamalarını bekliyoruz. Şayet bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin çıkarma imkânı ortaya çıkarsa Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır. Ancak geçmişteki tecrübelerimiz çok da ümit vermiyor.”

YENİ BİNADA 10 BLOK YER ALIYOR

YARGITAY’ın yeni binasında, 24 daire başkanı odası, 309 üye odası, 48 kıdemli tetkik hâkimi odası, 744 tetkik hakimi odası, 48 müzakere salonu, 26 duruşma salonu, 40 toplantı salonu, 133 arşiv, 215 depo, 85 asansör bulunuyor. Yeni yerleşke, başkanlık binası, ceza ve hukuk daireleri blokları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gibi 10 bloktan oluşuyor.

KILIÇDAROĞLU DA KURDELEYİ KESTİ

TÖRENİN sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri Yargıtay binasının açılışı için sahnede kurdele kesti. Kurdele kesim törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay eski Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in arasında yer aldı.



YARGI DA ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALI

ERDOĞAN , “Mahkeme kararları elbette herkes için bağlayıcıdır” diyerek şöyle devam etti: “Demokrasilerde, hukukun ve hakkaniyetin sınırları içinde yargı kararları da eleştirilebilir, tartışılabilir. Hatta yapıcı eleştiriler, yargıya engel değil, tam tersine yargının gelişmesine destek olur. Bunun için yargının, kamusal tartışmaya katkı sunan her türlü eleştiriye açık olması gerektiğine inanıyorum. Tabii bunu yaparken, hâkimin ve savcının yasaları uygulamakla vazifeli olduğunu asla hatırdan çıkarmamalıyız.”

YARGI REFORMUNU HIZLANDIRACAĞIZ

ERDOĞAN ‘lekelenmeme hakkı’na ilişkin düzenlemeyi 2017 yılında hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Mesnetsiz iddialara karşı kimsenin şüpheli olarak ifadesi alınmasın, soruşturma dahi açılmasın istedik. (Düzenlemeden 400 binin üzerinde vatandaşın yararlandığını belirterek) İnşallah bu kazanımları daha da ileri götürme konusunda kararlıyız. Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara