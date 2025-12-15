Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel'in Alevi canlarımızla ilgili partimize iftiraları provokasyondur

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda konuştu. "Boraltan Faciası CHP'nin Türkiye'nin tarihine geçmiş bir kara lekesidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "CHP ile Baas Rejimi arasında özdeşlik kurması bu zihniyetin halen devam ettiğinin işaretidir." diyerek devam etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Değerli yol ve dava arkadaşlarım saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizin Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Töreni'nde sizler birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü idrak ediyoruz. Aynı dizili konuştuğumuz tüm kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü Kutlu Olsun diyorum.

"HAZAN MEVSİMİ YAŞADIK"

İşgalin ve zulmün dayanılmaz boyutlara ulaştığı 1930'larda Özbekistan'ın yiğit evladı Süleyman Çolpan, daha sonra kurşuna dizilerek bedelini hayatıyla ödeyeceği şiirinde şöyle sesleniyordu: "Güzel Türkistan sana ne oldu? Seher vaktinde güllerin soldu. Çemenler berbat, kuşlar hem feryat. Hepsi de mahsun olmaz mı dilşad? Bilmem niçin kuşlar ötmez bahçelerinde?" Evet, son iki asrımız sadece milletimiz için değil, bütün Türk dünyası için zorluklarla, sıkıntılarla, çilelerle ve işgallerle geçti. Kültür coğrafyamızın birçok bölgesinde o toprağın kadim kimlikleri, dilleri, inanç değerleri yasaklandı; halklar parçalandı. Kelimenin tam anlamıyla bir hazan mevsimi yaşadık.

Türk dünyasının varlığından bahsetmek sadece sınırlarımızın ötesinde değil, 1940'lar tek partili dönemde ülkemizde de yasaklanmıştır. Tek parti döneminde Türkiye dışında da Türk var demek suç sayılıyordu. Sadece bununla da kalmadılar. Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmişlerdir.

Boraltan Faciası CHP'nin Türkiye'nin tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP Türk dünyasına halen yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir.

Sadece Karabağ'da değil Suriye'de de aynı basiretsizliğe şahit olduk. CHP bu başka bir şey beklemeyin.

"ÖZEL'İN PARTİMİZİ İFTİRALARI PROVOKASYONDUR"

Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP Türk dünyasına yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir. Yeni Genel Başkanın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında elinde binlerce soydaşımızın kanı olan Baas diktasını sekülerlik üzerinden aklamaya çalışması daha ileri giderek CHP ile Baas Rejimi arasında özdeşlik kurması bu zihniyetin halen devam ettiğinin işaretidir. Alevi canlarımızla ilgili partimize iftiraları ise bühtandan öte apaçık bir provokasyondur.

Bugün bütün bu çabaları açık bir şekilde geleceğe taşıyacak yeni bir adım atıyoruz. Bu belge gelecek yüzyılın inşasında önemli bir belge niteliğindedir. Belgemiz Türk dünyamızda birlik ve beraberliği geliştirmenin en somut göstergesidir.

Elbette ülkemizde bu mücadelenin bayraktarlığını, son nefesine kadar Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanı rahmetli Alparslan Türkeş yapmıştır. Bu vesileyle, Türkiye’nin Türk dünyasıyla kucaklaşması için kalemiyle ve kelamıyla gayret gösteren herkesi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Onların özlemini çektiği birlikteliği, dayanışmayı ve kardeşlik iklimini; son 23 yıldır attığımız adımlarla biz gerçeğe dönüştürüyoruz.

"TİCARET HACMİNİ 100 MİLYON DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türk Dünyası Vizyon Belgemiz birbirine bağlı 61 alt başlıkta bütüncül bir yaklaşım gerçekleştiriyor. Ekonomik entegrasyon hedeflerinden kültürel işbirliklerine enerji güvenliğinden ulaştırma ağlarına gençlik politikalarına kadar geniş bir yelpazede düzenlenmiş bölümler Türk devletlerinin mevcut potansiyelini verimli biçimde harekete geçirmeyi planlıyor.

Ekonomik alandaki stratejiler vizyon belgemizin bel kemiğini oluşturmakta. Ortak pazar hedefi mevcut ekonomik ilişkileri yeni bir düzeye ulaştıracak.

Türk dünyası olarak güçlenen birlikteliğimizi tüm insanlığın güçlenmesi olarak görüyoruz.

Türk dünyası geniş coğrafyada yön veren merkez. Türk devletleri ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Bölgesel entegrasyonun sürdürülebilir olması için finansal mekanizmaların kurulması hayati önem taşıyor. Vizyon belgemizin ayırt edici özelliğinden biri işbirliğimizi derinleştirmeye dönük pek şok somut öneri ortaya koymasıdır.

Türk Dünyası olarak bizi birbirimize bağlayan sadece tarih kitaplarında okuduğumuz satırlar değildir. Bizleri bir arada tutan bizi aynı semaya bakan gözlerin, aynı rüzgarı hisseden gönüllerin kardeşliğedir.