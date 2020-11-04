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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 20:35 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat 50 dakika sürdü.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

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