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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özdemir Bayraktar#BAYKAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktarı andı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 17:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ı ölüm yıl dönümünde andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özdemir Bayraktar#BAYKAR

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