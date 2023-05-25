Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özdağ 3 bakanlık teklif edilmiş, biz pazarlık siyaseti yapmayız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğinde yorumlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ÖZDAĞ'IN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALEBİ OLDU"

Tepedekilerle taban aynı düşünüyor diye bir şey yok. Özdağ '5,2 Oğan'ın gittiği yoldan gitmez' diyor. Kendisi için aynı şeyi söylemiyor. Zafer Partisi'nin adlığı oy 2.2. Bu 2.2 senin yolunda gidecek mi?

Numan Bey açıkladı. Böyle bir talebi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu 3 bakanlık teklifi yapmış. Numan Bey'e AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa destek veririm demiş. Numan Bey de kendisine 'Cumhurbaşkanımız böyle şeylere kapalı' demiş. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. İçişleri Bakanlığı talebi oldu. Numan Bey de 'Cumhurbaşkanımız kabul etmez' dedi. Böylelikle bağ koptu.

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"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE PAZARLIK YAPARSAN İRADENİ İPOTEK ALTINA ALIRLAR"

(Sırrı Süreyya Önder'in açıklamaları) Bunların kendi arasındaki görüşmelerde Kılıçdaroğlu aba altında sopayı göstermişler demek ki. Terör örgütleriyle pazarlık yaparsan iradeni ipotek altına böyle alırlar. Selo'yu çıkaralım istiyorsanız bize oy vereceksiniz? Sen kimsin ki yargının verdiği karara böyle bir şey diyorsun? Biz Anayasa devletiyiz. Bu Anayasa'yı tanımamaktır. Bu hukuka müdahaledir. Kılıçdaroğlu'nun hukuku siyasallaştırdığının da göstergesidir. Taksim Gezi olaylarının baş aktörlerinden de bir tanesini de serbest bırakacağım diyor. Ali kıran baş kesen misin sen? Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun?