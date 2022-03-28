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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidecek

#İletişim Başkanlığı#Ankara#Özbekistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistana gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 2'nci toplantısı vesilesiyle 29-30 Mart 2022 tarihlerinde Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Toplantının ilgili bakanların katılımıyla Taşkent'te düzenleneceği belirtilerek, "Stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Konsey Toplantısı vesilesiyle, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat

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metinlerinin imzalanması da gündemdedir" denildi.

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#İletişim Başkanlığı#Ankara#Özbekistan

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