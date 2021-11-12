Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Kırgızistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi temasları kapsamında, Mirziyoyev ile görüştü. Mirziyoyev görüşmede, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının Özbekçesini, kitabın yazarı Erdoğan'a hediye etti.



Erdoğan ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile de bir araya geldi.

İki ülkenin heyetlerinin katıldığı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.