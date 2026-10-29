Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya gelen Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ile Mirziyoyev, Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Mirziyoyev ile görüşmeye geçti.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin mesaj yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

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Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan’ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkilerini ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı’nın yeni iş birliği hamleleriyle güçlenerek yoluna devam edeceğine inandığını, Ankara’daki Liderler Zirvesi’nin bu yolda önemli bir kilometre taşı olmasını temenni ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.