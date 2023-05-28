Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanlığı#Recep Tayyip Erdoğan#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 12:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, " Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum

Oy kullanacağı sınıfa giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Pusula ve mührü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine girerek oyunu kullanırken, ardından eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 3279 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa "hayırlı olsun" diyerek zarfı atan Erdoğan imza işleminin ardından açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum
İLK DEFA İKİ TURLU BİR SEÇİME ŞAHİT OLUYORUZ

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum

Haberin Devamı

Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce okula oğlu Bilal Erdoğan, Togg ile gelerek oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum

Gözden KaçmasınTürkiye seçimleri dünyada manşet Dış basın dakika dakika takip ediyor...Türkiye seçimleri dünyada manşet! Dış basın dakika dakika takip ediyor...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanlığı#Recep Tayyip Erdoğan#Secim2023

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuksuz mekânlar ihtiyaç mı, haksızlık mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuksuz mekânlar ihtiyaç mı, haksızlık mı?

#Bir Sorudan Fazlası
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması! ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk Bunaması