Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum.

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken uçakta kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Orgeneral Muahmmed Ali el Haddad'ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbiden rahmet niyaz ediyorum. Mevla ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Kardeş Libya halkına aynı şekilde başsağlığı diliyor ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili derinlemesine tahkikat başlatılmıştı. Safahtine ilişkin bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır.

Yine bu arada Ayşe Sula kardeşimizin beyi de az önce rahmet-i Rahman'a kavuştu ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah.

Bizim derdimiz muhalefet gibi sadece kendi seçmenimize ulaşmak sadece bize oy verenlerle gönül köprüleri kurmak yankı odalarında birbirimize konuşmak değildir.

Muhalefetin ülkeye dair dişe dokunur hiçbir projesinin bulunmadığı ana muhalefetin belediyeleri yağmalayanları adaletten kaçırmak dışında bir gündemi olmadığı bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz.