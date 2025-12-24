×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 14:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum. 

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken  uçakta kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Orgeneral Muahmmed Ali el Haddad'ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbiden rahmet niyaz ediyorum. Mevla ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Kardeş Libya halkına aynı şekilde başsağlığı diliyor ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili derinlemesine tahkikat başlatılmıştı. Safahtine ilişkin bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır. 

Yine bu arada Ayşe Sula kardeşimizin beyi de az önce rahmet-i Rahman'a kavuştu ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah.

Haberin Devamı

Bizim derdimiz muhalefet gibi sadece kendi seçmenimize ulaşmak sadece bize oy verenlerle gönül köprüleri kurmak yankı odalarında birbirimize konuşmak değildir. 

Muhalefetin ülkeye dair dişe dokunur hiçbir  projesinin bulunmadığı ana muhalefetin belediyeleri yağmalayanları adaletten kaçırmak dışında bir gündemi olmadığı bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. 

 

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğandan Libya Başbakanına taziye telefonuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başbakanı'na taziye telefonuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

BAKMADAN GEÇME!