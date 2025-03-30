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Cumhurbaşkanı Erdoğan, on hükümlünün cezasını kaldırdı

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#Cumhurbaşkanı#Af#Ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, on hükümlünün cezasını kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 11:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 hükümlünün kalan cezalarının "sakatlık, kocama ve sürekli hastalık halleri" nedeniyle kaldırılmasına karar verdi. Ali Dinç, Kenan Karataş, Ziya Yılmaz, Gülden Aşık, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen, Hamit Çöklü, Uğur Eper, Şehmus Alpsoy ve Ayhan Kaba'nın kalan cezaları kaldırıldı.

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Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 10 hükümlünün kalan cezalarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda Ali Dinç'in "kocama hali", Kenan Karataş'ın "sakatlık hali", Ziya Yılmaz'ın "sürekli hastalık ve kocama hali", Gülden Aşık, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen ve Hamit Çöklü'nün "sürekli hastalık hali", Uğur Eper, Şehmus Alpsoy ve Ayhan Kaba'nın "sürekli hastalık ve sakatlık hali" nedeniyle kalan cezaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca verdi.

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#Cumhurbaşkanı#Af#Ceza

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