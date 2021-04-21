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Haber Giriş: 21.04.2021 - 21:30 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.

EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan, Ocak ayında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi

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