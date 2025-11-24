15 bin Ã¶ÄŸretmen atandÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Resmi kurumlarda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmen sayÄ±mÄ±z 1 milyon 34 bini aÅŸtÄ±

Haberin DevamÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼tÃ¼phanesi'nde dÃ¼zenlenen 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ ve Ã–ÄŸretmen Atama ProgramÄ±'nda konuÅŸtu. ArdÄ±ndan da 15 bin Ã¶ÄŸretmenin atmasÄ± iÃ§in tÃ¶rene geÃ§ildi.

"MÄ°NNETLE Ã–ZLEMLE YAD EDÄ°YORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ã–ÄŸretmenlerimiz, ilim, irfan, hikmet ve ahlak meÅŸalesini ellerinde gururla taÅŸÄ±dÄ±kÃ§a, Allah'Ä±n izniyle TÃ¼rkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar aÃ§Ä±ktÄ±r." dedi.

ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼tÃ¼phanesi'nde dÃ¼zenlenen 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ ve Ã–ÄŸretmen Atama ProgramÄ±'na katÄ±ldÄ±.

24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n, tÃ¼m eÄŸitim camiasÄ±na hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyen ErdoÄŸan, maarif davasÄ±nÄ±n tÃ¼m neferlerine selam ve saygÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶nderdi.

Ã–ÄŸretmenlik kadar hayatta yer eden, iz bÄ±rakan, karakterin ÅŸekillenmesine tesir eden pek az mesleÄŸin bulunduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Haberin DevamÄ±

"BugÃ¼n burada olan Ã¶ÄŸretmenlerimizin tebessÃ¼mle hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, kendisine kattÄ±klarÄ± iÃ§in hep ÅŸÃ¼kranla yad ettiÄŸi belki de Ã¶rnek alarak bu mesleÄŸi seÃ§tiÄŸi bir Ã¶ÄŸretmeni mutlaka vardÄ±r. Her birimiz, Ã¼zerimizde hakkÄ± olan Ã¶ÄŸretmenlerimizi yÄ±llardÄ±r olduÄŸu gibi bugÃ¼n bir kez daha minnetle, Ã¶zlemle yad ediyoruz. Sizlerin ÅŸahsÄ±nda 81 ilimizdeki tÃ¼m Ã¶ÄŸretmenlere Ã¼lkem ve milletim adÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bende emeÄŸi ve gÃ¶z nuru bulunan Ã¶ÄŸretmenlerime ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyor, hayatta olan hocalarÄ±mÄ±n her birinin tek tek ellerinden Ã¶pÃ¼yorum. Vazife baÅŸÄ±nda ÅŸehit olan Ã¶ÄŸretmenlerimizle afetlerde, kazalarda kaybettiÄŸimiz Ã¶ÄŸretmenlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa kendilerini her Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼'nde milletÃ§e, hÃ¼zÃ¼nle, hasretle ve minnetle andÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸehit Ã¶ÄŸretmenlerimiz Åženay AybÃ¼ke YalÃ§Ä±n'a ve Necmettin YÄ±lmaz'a, CenabÄ±allah'tan rahmet ve maÄŸfiret niyaz ediyorum. Ã–ÄŸrencilerini yetiÅŸtirdikten sonra artÄ±k emekli olmuÅŸ Ã¶ÄŸretmenlerimize de saÄŸlÄ±klÄ±, hayÄ±rlÄ± Ã¶mÃ¼rler diliyor, onlara da ayrÄ±ca ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± iletiyorum."





Haberin DevamÄ±

"GENÃ‡ Ã–ÄžRETMENLERÄ°MÄ°ZÄ° TEBRÄ°K EDÄ°YORUM"

Sadece Ã¼lkede deÄŸil, dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinde TÃ¼rk Ã¶ÄŸretmenlerin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶ÄŸrenci yetiÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, gerek BakanlÄ±k bÃ¼nyesinde gerek TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'na baÄŸlÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±nda gÃ¶rev yapan eÄŸitimcilere teÅŸekkÃ¼r etti.

BugÃ¼n aynÄ± zamanda bir baÅŸka mutluluÄŸu da hep birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve tanÄ±klÄ±k ettiklerini dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± paylaÅŸtÄ±:

"Birazdan 15 bin Ã¶ÄŸretmen adayÄ±mÄ±zÄ±n atama heyecanÄ±nÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Kura ile gÃ¶rev yerleri belli olacak genÃ§ Ã¶ÄŸretmenlerimiz, birikimleriyle, geniÅŸ vizyonlarÄ±yla, gÃ¼Ã§lÃ¼ karakterleri ve saÄŸlam duruÅŸlarÄ±yla evlatlarÄ±mÄ±zÄ± geleceÄŸin dÃ¼nyasÄ±na en gÃ¼zel ÅŸekilde hazÄ±rlayacaklardÄ±r. Ä°nÅŸallah, bir Ã¶mÃ¼r boyu aÅŸkla, ÅŸevkle, tutkuyla, samimiyetle mesleklerini icra edeceklerine inandÄ±ÄŸÄ±m genÃ§ Ã¶ÄŸretmenlerimizi tebrik ediyorum. GÃ¶revlerinin kendilerine, Ã¶ÄŸrencilerine ve Ã¼lkemize hayÄ±rlÄ±, uÄŸurlu olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum."

Haberin DevamÄ±

Â

"Ã–ÄžRETMEN, Ã–ÄžRENCÄ°SÄ°NÄ° Ä°ÅžLEYEN MÃœCEVHER USTASIDIR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶ÄŸretmenliÄŸin, ilk atamadan emekliliÄŸe kadar her aÅŸamasÄ±nda tahammÃ¼l, sabÄ±r, Ã¶zveri ve adanmÄ±ÅŸlÄ±k isteyen saygÄ±n bir meslek olduÄŸunu belirtti.

KurasÄ±nÄ± Ã§ekecekleri genÃ§ Ã¶ÄŸretmenlerin, yeni bir kariyere baÅŸlamanÄ±n yanÄ±nda, emekliliÄŸe kadar sÃ¼recek, zorlu olduÄŸu kadar ulvi bir mesleÄŸe de adÄ±m attÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ã–ÄŸretmenlik mesleÄŸini, diÄŸer kamu gÃ¶revlerinden ayÄ±ran en Ã¶nemli vasfÄ± malzemesinin de meyvesinin de insan olmasÄ±dÄ±r. Ã–ÄŸretmen, kendisine emanet edilen, cevher olan Ã¶ÄŸrencisini bÃ¼yÃ¼k bir sabÄ±rla, ÅŸefkatle, merhametle iÅŸleyen mÃ¼cevher ustasÄ±dÄ±r. Ã–ÄŸretmen, Ã¶ÄŸrencisine sadece bilgi aktarmaz, aynÄ± zamanda onun fikrini deÄŸiÅŸtirir, ufkunu geniÅŸletir, hayata ve kendisine yÃ¶nelik bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± tÄ±pkÄ± bir kuyumcu titizliÄŸiyle ilmek ilmek dokur, iÅŸler, tekemmÃ¼l ve inkiÅŸaf ettirir. Bu gerÃ§eÄŸi merhum Nurettin TopÃ§u, BÃ¼yÃ¼k Ä°skender ve hocasÄ± Aristo Ã¶rneÄŸinden hareketle bakÄ±nÄ±z nasÄ±l aÃ§Ä±klÄ±yor: 'Babam beni gÃ¶kten yere indirdi, hocam beni yerden gÃ¶ÄŸe Ã§Ä±kardÄ±'. Evet, Ã¶ÄŸretmenin, insanÄ±n kiÅŸilik ve kimlik inÅŸasÄ±na etkisi tam olarak budur. Hayatta Ã¶yle meslekler vardÄ±r ki insan maaÅŸÄ±nÄ± alÄ±r, Ã¼cretini alÄ±r, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir iÅŸi, gÃ¶revi yerine getirir ve bÃ¶ylece sorumluluktan kurtulur. Fakat Ã¶ÄŸretmenlik bÃ¶yle bir meslek deÄŸildir. Ã–ÄŸretmen Ã¶ÄŸrencisine kimi zaman annelik yapar, kimi zaman babalÄ±k, kimi zaman da arkadaÅŸlÄ±k eder. Ã–ÄŸretmen bu yÃ¶nÃ¼yle Ã¶ÄŸrencisinin, geniÅŸ ailesinin bir Ã¼yesidir. Okul nasÄ±l ki millet kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n, millet ruhunun bayraÄŸÄ± ise Ã¶ÄŸretmen de bu ruhun bayraktarÄ±dÄ±r."

Haberin DevamÄ±

Salondaki ve Ã¼lkenin dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki tÃ¼m Ã¶ÄŸretmenlerin gÃ¶revlerini bu yÃ¼ksek ÅŸuurla, yÃ¼ksek mesuliyet bilinciyle yerine getirdiklerine ve getireceklerine yÃ¼rekten inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, "Åžunu bilmenizi isterim. Ã–ÄŸretmenlerimiz, ilim, irfan, hikmet ve ahlak meÅŸalesini ellerinde gururla taÅŸÄ±dÄ±kÃ§a, Allah'Ä±n izniyle TÃ¼rkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar aÃ§Ä±ktÄ±r. Siz bu ruha sahip Ã§Ä±karsanÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼z inÅŸallah aydÄ±nlÄ±k olacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki hadiseleri anbean takip edebiliyor, fiziken bir araya gelmenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rden insanlarla diyalog kurabiliyor, hatta dostluk, arkadaÅŸlÄ±k, iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± geliÅŸtirebiliyoruz. Son dÃ¶nemde yapay zeka devrimiyle birlikte teknolojideki deÄŸiÅŸim artÄ±k baÅŸ dÃ¶ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ boyutlara ulaÅŸtÄ±. Sonunu kimsenin Ã¶ngÃ¶remediÄŸi bir belirsizliÄŸe doÄŸru insanlÄ±k olarak hÄ±zla yol alÄ±yoruz. Buna karÅŸÄ± direnmek, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda kalmak sizin de bildiÄŸiniz gibi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Peki ne yapabiliriz? AkÄ±ntÄ±ya karÅŸÄ± kÃ¼rek Ã§ekemeyeceÄŸimize gÃ¶re, bunu doÄŸru yÃ¶netebiliriz, Ã¼lkemiz ve milletimizin menfaatleri istikametinde doÄŸru yÃ¶nlendirebiliriz. Teknolojinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± imkanlardan azami derecede istifade ederken, aynÄ± zamanda zararlÄ± yÃ¶nlerini minimalize etmek bizim elimizdedir. Bunun yolu ise Ã§ocuklarÄ±mÄ±za dijital okuryazarlÄ±k ve farkÄ±ndalÄ±k eÄŸitimi vermekten geÃ§iyor. Sadece yasaklayarak bir netice alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± hepimiz biliyoruz.

Haberin DevamÄ±

Kabul edelim ki, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n oyun alanÄ± artÄ±k sadece parklar, bahÃ§eler, sokaklar deÄŸil, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kurduÄŸu iletiÅŸim sadece yÃ¼z yÃ¼ze iletiÅŸimle de sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. BugÃ¼n evlatlarÄ±mÄ±z dijital teknolojinin bÃ¼yÃ¼lÃ¼ atmosferinde daha fazla vakit geÃ§irecek, sayÄ±sÄ±z imkana kolayca ulaÅŸabiliyor. Bizlere Ã§ok sentetik ve yapay gelse de arkadaÅŸlarÄ±yla orada sosyalleÅŸiyor, orada eÄŸleniyor, orada kendine ayrÄ± bir Ã§evre ediniyor, tabiri caizse sanal evrende ayrÄ± bir gezegen kuruyor. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zla saÄŸlÄ±klÄ± bir iletiÅŸim kurmak ve onlara nitelikli bir eÄŸitim sunabilmek iÃ§in bu gerÃ§eklerle barÄ±ÅŸmamÄ±z gerektiÄŸin kanaatindeyim."

Nesiller arasÄ±ndaki kavrayÄ±ÅŸ arasÄ±nda bir fark var olduÄŸunu, Ã§ocuklar ve genÃ§ler bÃ¼yÃ¼rken, yetiÅŸkinlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nyayÄ± empoze ederek bir yere varÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "OnlarÄ± geÃ§miÅŸe Ã§ekmek, bizim zamanÄ±mÄ±za sÃ¼rÃ¼klemeye Ã§alÄ±ÅŸmak yerine geleceÄŸe hazÄ±rlamak mecburiyetindeyiz." dedi.

Â

"SANAL ALEMDEN YAYILAN TEHLÄ°KELERE KARÅžI MÃœCADELE EDECEÄžÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hz. Ali'nin "Ã‡ocuklarÄ±nÄ±zÄ± kendi zamanÄ±nÄ±za gÃ¶re deÄŸil, onlarÄ±n yaÅŸayacaklarÄ± zamana gÃ¶re yetiÅŸtirin." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.

Merhum Nurettin TopÃ§u'nun "Ã–ÄŸretimin Ã¼slubu onun sade ÅŸekil ve kÄ±yafeti deÄŸil, ruhunun kalÄ±bÄ±dÄ±r. Ä°yi Ã¼slupla iyi Ã¶ÄŸretim, fena Ã¼slupla fena Ã¶ÄŸretim yapÄ±lÄ±r." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ de anÄ±msatan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

" 'Usul esasa mukaddemdir' ilkesiyle hem meseleye doÄŸru aÃ§Ä±dan bakacaÄŸÄ±z hem de Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n eÄŸitimine saÄŸlÄ±klÄ± yÃ¶ntemlerle yaklaÅŸacaÄŸÄ±z. DeÄŸilse yavrularÄ±mÄ±zla doÄŸru iletiÅŸim kurup, onlarÄ± doÄŸru yÃ¶nlendiremeyiz. Ã–zellikle de sanal dÃ¼nyanÄ±n dehlizlerinde evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n ve genÃ§lerimizin kaybolmalarÄ±na engel olamayÄ±z. Bu konuda ebeveynlerle birlikte siz Ã¶ÄŸretmenlerimize de Ã¶nemli gÃ¶revler dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Åžu noktanÄ±n da Ã¼zerinde hassasiyetle durmamÄ±z gerekiyor. Bir Ã¶ÄŸretmenin evladÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrencisini sevgiyle saran emeÄŸi ne kadar mÃ¼himse, ne kadar deÄŸerli ise ailelerimizin Ã¶ÄŸretmene desteÄŸi de aynÄ± derecede kÄ±ymetlidir, vazgeÃ§ilmezdir. Ailelerimizin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimleri ile yakÄ±ndan ilgilenmesi, Ã¶ÄŸrenme sÃ¼reÃ§lerinde Ã¶zellikle de sanal dÃ¼nyadan gelebilecek tehdit ve tehlikelerle mÃ¼cadelede Ã§ok Ã§ok Ã¶nemlidir. Hep beraber el ele verecek, dikkatli, sabÄ±rlÄ±, ÅŸefkatli ve kararlÄ± bir ÅŸekilde sanal alemden yayÄ±lan tehlikelere karÅŸÄ± mÃ¼cadele edeceÄŸiz. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± Maarif Modeliyle eÄŸitimde yaÅŸanan paradigma deÄŸiÅŸiminin bizlere bu Ã§abalarÄ±mÄ±zda da Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum."

ATAMA YAPILDI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ± sonrasÄ±nda yanÄ±na Ã¶ÄŸrencileri alarak atama butonuna bastÄ±. Atama sonuÃ§larÄ± meb.gov.tr adresi Ã¼zerinden sorgulanabilecek.