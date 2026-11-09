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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nijer#Tchian
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 20:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Nijer ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

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Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Nijer ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız iki ülke ilişkilerinin birçok alanda güçlendirilmesi için gayretlerin ve adımların süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Nijer’in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin tesisi ile güçlendirilmesi için elimizden gelen yardımı yapmaya hazır olduğumuzu ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede babasının vefatı dolayısıyla Tchiani’ye ve dost Nijer halkına taziyelerini de sundu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nijer#Tchian

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