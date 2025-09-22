×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk Yatırım Konferansı'na katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#New York#Yatırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New Yorkta Türk Yatırım Konferansına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 19:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından Türkevi'nde düzenlenen konferansta yatırımcılarla bir araya geldi.

Konferansta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin de yer aldı.

Haberin Devamı
Gözden kaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya devletlerine çağrımız nettir, Filistin Devleti’ni tanıyınCumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya devletlerine çağrımız nettir, 'Filistin Devleti’ni tanıyınHaberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New Yorkta Türk Yatırım Konferansına katıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#New York#Yatırım

BAKMADAN GEÇME!