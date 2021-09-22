Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği Türkevi'nde BM Genel Kurulu kapsamında dünya liderlerini kabul etti. Erdoğan'ın burada bir araya geldiği liderler arasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo, Volodimir Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö bulunuyor.

Erdoğan bugün de New York'ta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ile görüştü.

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