Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neslimizin çoğalması lazım

İstanbul Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Hane İslam Eserleri Sergisi Açılış Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Minyatürden ebruya, kalem işinden çiniye gelenekli İslam sanatları hem inancımızın hem de medeniyetimizin derinliklerini, güzelliklerini göstermesi bakımından çok çok önemlidir. Bunlar, Müslümanların sahip oldukları yüksek estetik şuurun somutlaşmış, eser haline gelmiş, görünür olmuş, vücut bulmuş şekilleridir.

HAT SANATININ BAŞKENTİ

İstanbul, özellikle kutlu fetihten sonra hat sanatının adeta başkenti haline gelmiştir. 15’inci asırdan itibaren Ali bin Yahya Sufi, Şeyh Hamdullah Efendi ve Hâfız Osman Efendi gibi büyük ustalar burada dünyanın en müstesna eserlerini verdi. Bu eserler, gerek İstanbul’umuzda gerekse gönül coğrafyamızda camilerimizi, mescitlerimizi, pek çok mimari şaheserimizi süsledi. Ömrünün 60 yılını hat sanatına vakfeden ve geçtiğimiz sene ebediyete uğurladığımız ‘hattatların reisi’ merhum Hasan Çelebi üstadımız da bu abidevi şahsiyetlerden biriydi. İnşa edilen ilk ibadethanemiz olan Kuba Mescidi dahil, Türkiye’de ve yurtdışında 75’in üzerinde cami, rahmetli Hasan Çelebi hocamızın eserleriyle tezyin edildi.



HER ŞEYDEN ÖNCE DEDEYİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından soruları yanıtladı. Erdoğan, sunucunun “Sizi eş, evlat, dede ve baba olarak da tanıyoruz. Bu kimliklerden hangisi size kendinizi en iyi hissettiriyor?” sorusuna, “Her şeyden önce tabii dedeyim. 9 tane de elhamdülillah torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz, devamlı söylediğim bir söz var; ‘En az üç çocuk’ diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil, Rabbimizin emri. Sevgili Habibi’nin bizlere sürekli olarak tavsiyesi, ‘Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim’ diyor Peygamberimiz. Öyleyse bunun yerine gelmesi lazım. Bunun için de biz aile derken, buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı Aile Yılı olarak ilan ettik. Ve Aile Yılı olarak bu adımı atmamızın da esbab-ı mucibesi, özellikle bir halkı Müslüman olan topluluk olarak hiç tereddütsüz bu nesli ülkemizde çoğaltalım istiyoruz” diye yanıt verdi.

BİZİM AİLEDE ŞU ANDA GELİŞME İYİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Genç nüfusun tehlikeye gireceğini ne zaman ve nasıl gördünüz?” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Yani bunu gördük ama hâlâ biz bir netice almış değiliz. Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz onlar da maalesef nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. Ve şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. Tophane-i Amire’deki bu buluşmamız nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur. Şu an itibarıyla elhamdülillah bizim ailede gelişme iyi. Bundan dolayı da mutluyum.” Bir üniversite öğrencisinin, “Torunlarınızla günlük yaşam, kültür ve sanat üzerine sohbet eder misiniz?” sorusu üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Şimdi bu sabah en küçüğüyle iyi bir muhabbetim oldu. En küçüğü şu anda 2 yaşında. Bununla görüşmemi yaptım ve öyle ayrıldım. O da Baykar Grubu’nun bir yavrusu. Ve hamdolsun o muhabbet bize ayrı bir dinçlik veriyor. Rabbim buradaki bütün kardeşlerime de aynı muhabbeti evlatlarından ve torunlarından almayı nasip etsin. Onlar bizi gerçekten dingin kılıyor.”



TOPHANE’DE SICAK SOHBET



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Hane İslam Eserleri Sergisi açılışında sanatçılar ve davetlilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, katılımcıların sorularını dikkatle dinleyen Erdoğan, zaman zaman hat sanatı, geleneksel İslam estetiği ve genç kuşakların sanatla ilişkisine dair görüşlerini paylaştı.