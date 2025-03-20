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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nepal#Sharma Oli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 15:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'de yeniden başlayan İsrail saldırılarının durdurulmasına ve ateşkesin yeniden başlamasına vurgu yapıldı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Nepal ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nepal arasındaki iktisadi ve ticari iş birliği başta olmak üzere, her alanda ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye’de huzurun tesisi için yoğun diplomasi yürüttüğünü, Gazze’de yeniden başlayan İsrail saldırılarını durdurmak ve ateşkesin yeniden tesis edilmesi için de aralıksız çalıştığını belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nepal#Sharma Oli

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