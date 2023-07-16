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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şehit#Öğretmen
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 13:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın vefatının altıncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, 'Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.' ifadelerini kullandı.

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Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.

Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şehit#Öğretmen

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