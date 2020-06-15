Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine Toplantısı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda gündemin kritik maddeleri ele alınacak. Haftalık olarak düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda bu hafta koronavirüs önlemlerine dair önemli kararların masaya yatırılması bekleniyor. Corona virüs vaka sayısındaki son durum Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleriyle toplantının ana gündem maddesini oluşturacak. İşte, ayrıntılar.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki gerçekleşen toplantının ardından gözler koronavirüs değerlendirmelerinin yapılacağı Bakanlar Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'nın salı günü gerçekleşmesi ön görülüyor.
Video konferans üzerinden gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, geçtiğimiz hafta yüz yüze gerçekleşmişti. Toplantıda, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı izni ele alınmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın salı günü düzenlenmesi tahmin ediliyor. Toplantıda koronavirüs mücadele ve normalleşme süreci, vaka sayısındaki son verilerin görüşülmesi bekleniyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı Bilim Kurulu Toplantısı'nın çarşamba günü yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman detayları paylaşacağız
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