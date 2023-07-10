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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Litvanya’ya gidecek

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#İletişim Başkanlığı#Recep Tayyip Erdoğan#NATO
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Litvanya’ya gidecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 03:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius’ta icra edilecek, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

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İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius’ta icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 10-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceklerdir” denildi.

Açıklamada, “Zirvede, Ukrayna’daki savaşın yanısıra, NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak’ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesileyle Zirve’ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir” ifadeleri yer aldı.

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#İletişim Başkanlığı#Recep Tayyip Erdoğan#NATO

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