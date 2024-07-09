Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD’ye gidiyor... Türkiye’nin iki önceliği var

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NATO Zirvesi, Müttefik Devlet ve Hükümet Başkanlarının yanısıra, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Ukrayna’nın Devlet ve Hükümet Başkanları ile AB Konseyi ve Komisyonu Başkanlarının katılımıyla yapılacak. Zirve kapsamında 3 oturum yapılırken, ilk oturum yalnızca Müttefiklerin katılımıyla stratejik meseleler hakkında gerçekleştirilecek, İttifakın caydırıcılık ve savunmasının tahkimi, NATO’nun Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğindeki asli rolünün muhafazası, Ukrayna’daki savaşta son durum, terörizmle mücadelede NATO’nun rolünün güçlendirilmesi, Ortaklarla ilişkiler, Güneyden neşet eden tehditler, sınamalar ve fırsatlar ele alınacak. Zirvenin oturumlarından bir diğeri İttifakın Asya- Pasifik bölgesindeki Ortaklarının (Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda) Liderleri ile AB Konseyi ve Komisyonu Başkanlarının katılımıyla yapılacak. Son oturum ise Ukrayna’ya ayrılacak, Ukrayna Devlet Başkanı

Zelenskiy’nin katılımıyla NATO-Ukrayna Konseyi formatında yapılacak.

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TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ÇIKAR TEMELLİ ORTAKLIK ÇALIŞMASINA GİRİLMESİN

Türkiye tarafından zirvede verilecek mesajlar şöyle olacak:

*İttifak ruhuna uygun şekilde, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayiinde yaptırım, kısıtlama ve engellemeleri uygulamamaları gerekir. Müttefiklerin Vilnius Zirvesinde bu yolda verdikleri taahhüde riayet etmeleri bekleniyor.

*Sözkonusu yaptırım, kısıtlama ve engellemeler sadece bireysel olarak müttefiklerin ulusal savunma kapasitelerine değil, İttifakın mevcut uluslararası güvenlik ortamında genel olarak caydırıcılık ve savunma gayretlerine ve kapasitesine de zarar veriyor.

*İttifaka yönelik iki ana tehditten biri olan terörizmle mücadele, NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasıyla doğrudan bağlantılı.

*Bu kapsamda, terörizmle mücadele konusundaki uluslararası çabalara NATO’nun katkısının artması

ve terör örgütleriyle çıkar temelli ortaklık ilişkisine girilmesinden vazgeçilmesi gerekir.

*Terörizm tehdidiyle ortak mücadele NATO’nun Güney kanadının ve Avrupa’nın güvenliği için temel unsurların başında geliyor.