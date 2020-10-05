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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de yer aldı.
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunduSon dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüz yüze eğitimin kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek" dedi.
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